8 лет колонии получила жительница Бора за покушение на мать

Пенсионерка с нарушением опорно-двигательного аппарата два дня пролежала в запертой квартире с ножом в спине, пока ее не нашли родные.

Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор Борского городского суда в отношении местной жительницы Надежды Дукарт. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года осужденная, будучи пьяной, жестоко избила свою 65-летнюю мать, которая с трудом передвигалась из-за болезни. После этого женщина взяла кухонный нож и ударила пенсионерку в спину. Злоумышленница забрала ключи и телефон, заперла истекающую кровью мать в квартире и ушла. Раненую женщину лишь спустя двое суток обнаружили родственники, ее жизнь удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Апелляционным определением от 21 мая 2026 года приговор Борского городского суда вступил в законную силу. Ближайшие 8 лет осужденная проведет в исправительной колонии общего режима, также ей назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что семь лет колонии дали нижегородцу за фейки об армии и оправдание терроризма.