8 лет колонии получила жительница Бора за покушение на мать

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года осужденная, будучи пьяной, жестоко избила свою 65-летнюю мать, которая с трудом передвигалась из-за болезни. После этого женщина взяла кухонный нож и ударила пенсионерку в спину. Злоумышленница забрала ключи и телефон, заперла истекающую кровью мать в квартире и ушла. Раненую женщину лишь спустя двое суток обнаружили родственники, ее жизнь удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.