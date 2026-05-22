В Перми последний звонок прозвенит для 18 тысяч выпускников

Администрация Перми сообщила о проведении 26 мая единого для всех школ города мероприятия «Последний звонок». Порог образовательных учреждений покинут более 18 тыс. выпускников девятых и 11-х классов. Часть девятиклассников продолжат обучение в десятом классе.
«Последний звонок» включит: торжественные линейки, творческие выступления и награждения лучших выпускников. Вместе с ребятами этот важный день в жизни разделят учителя, родители, представители администрации города и общественных организаций.
Период сдачи ОГЭ стартует 2 июня, ЕГЭ — 2 июня. По данным краевого Минобра, на ЕГЭ 2026 года в регионе зарегистрировали 10 799 человек. В Перми 2025−2026 учебный год станет последним для 13 774 учеников девятых классов и 4 486 — 11-х классов.
Минпросвещения установил даты сдачи выпускных государственных. Основной период ЕГЭ проведут: 1 июня — история, литература, химия; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика. ОГЭ включит: 2 июня — математика; 6 июня — информатика и иностранные языки; 9 июня — русский язык; 5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.
