Автомобилисты ответили, кого из «двухколёсных» не любят на дорогах больше всего

В ходе опроса, проведённого порталом «Дром» среди российских автолюбителей, выяснилось, какие двухколёсные участники дорожного движения вызывают у них наибольшее раздражение. С большим отрывом лидируют самокатчики, за ними следуют мотоциклисты, а замыкают тройку велосипедисты, рассказали авторы исследования «Российской газете».
Среди опрошенных водителей больше всего негативных отзывов о самокатчиках прозвучало из Ленинградской области и Пермского края. Мотоциклисты чаще вызывают недовольство у жителей Югры и Хакасии. В Ленинградской области и Якутии, напротив, больше всего не любят велосипедистов.
Участники опроса отмечают, что их раздражение в основном связано с нарушением правил дорожного движения со стороны двухколёсных водителей. В комментариях автолюбители делились своими негативными впечатлениями и описывали опасные ситуации, в которые они попадали из-за действий самокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов.
«Самокатчики — подростки без инстинкта самосохранения, велосипедисты — медленные черепахи, мотоциклисты — гоняющие между рядов и по разделительным полосам хамы. Единственная категория, вызывающая уважение — настоящие байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, имеют нормальные глушители и показывают поворотники», — прокомментировал один из участников опроса, по факту выразив мнение многих автомобилистов.
Некоторые автолюбители считают, что питбайкеры и мопедисты, которые часто управляют мотоциклами подростки, представляют особую опасность на дороге. Они не только нарушают правила, но и могут стать причиной аварий.
Всероссийский опрос был проведен с 20 по 27 апреля 2026 года и охватил более девяти тысяч участников. Они могли выбрать один или несколько вариантов ответа, что позволило получить более полное представление о мнениях автолюбителей по этому вопросу.
