Одному из старейших соборов в Хабаровске исполняется 125 лет

Христорождественскому собору в Хабаровске исполняется 125 лет, это старейшая церковь города. По случаю памятной даты митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в ближайшее воскресенье возглавит здесь Божественную литургию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Небольшая деревянная церковь, в народе ее называли «Вокзальной» или «Высыльной», сюда привозили следовавших через Хабаровск ссыльных, была построена в 1900 году, а спустя несколько месяцев, в мае следующего года освящена.
Помимо своего основного назначения, храм выполнял еще и роль школы, в которой заведующей была супруга первого настоятеля, священника А. Михайловского. К храму Рождества Христова были приписаны также несколько воинских частей.
В 1930 годах, когда началась борьба с церковью, здание передали Дальневосточной железной дороге под детский сад. Храм оказался одним из немногих, который, к счастью, не разрушили. Долгое время он оставался единственным действующим в Приамурье.
В конце 1944 года наступило некоторое потепление к верующим в обществе, что дало возможность священнику Димитрию Фурману, благочинному храмов Хабаровского края выхлопотать у властей возвращение здания Христорождественского собора, провести в нем ремонт и возобновить богослужения.
Первая служба в возрожденном храме состоялась на праздник Преображения Господня в 1945 году. Там же, при приходе, был организован свечной заводик и налажена выделка нательных крестиков, ладана и некоторых других предметов.
Через год был освящен придел в честь святителя Иннокентия Иркутского, нашего небесного покровителя. Тогда же, в 1946 году, решением Священного Синода Русской Православной Церкви была учреждена Хабаровская и Владивостокская епархия. Таким образом, бывшая «вокзальная» церковь стала кафедральным собором епархии размером в две Европы.
Христорождественский храм уже много лет как не кафедральный, но он остается любимым многими горожанами.
Значительным событием для верующих стал приезд Патриарха Московского и всея Руси Алексия второго в мае 2000 года.
В память о первом посещении Хабаровской земли он подарил храму икону Божией Матери «Знамение» в знак особого почитания образа на дальнем Востоке. Патриарх провел в соборе молебен Божией Матери и святителю Иннокентию Иркутскому. Верующие встречали его ковром из живых цветов, которые они выложили на дорожке от входных ворот до крыльца храма.
В соборе есть особо чтимые святыни — иконы Пресвятой Богородицы «В родах помощница», «Феодоровская», «Казанская», «Владимирская», святителя Николая Чудотворца, преподобного Алексия, человека Божия и некоторые другие. Они гораздо старше самого храма.
В воскресенье после богослужения прихожан и гостей ждет большая праздничная программа — концерт с участием певчих собора детского хора воскресной школы и хора Русской классической школы, мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы, фотовыставка и, конечно, полевая кухня.