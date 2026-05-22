Педагог произнёс последнюю фразу «На этом всё» и скончался на глазах учеников.

В Колумбии учитель умер на глазах учеников прямо во время выступления на сцене. По информации Need To Know, трагедия произошла в День учителя.
Педагог Орландо Марруго взял микрофон, чтобы поблагодарить старшеклассников за организованный вечер. Он начал исполнять традиционную песню в стиле вальенато «Sin Mas Palabras», но внезапно остановился.
54-летний мужчина сказал классу: «На этом всё», и рухнул на пол. Прибывшие медики констатировали смерть от сердечного приступа, причиной которого могла стать сильная жара на Карибском побережье.
Орландо был известным педагогом, который сочетал преподавание с любовью к народной музыке. Для увидевших трагедию учеников организовали консультации психологов. Школа пока не делала официальных заявлений.
Ранее в Екатеринбурге нашли мертвым учителя физкультуры элитной гимназии. Позже стало известно, что смерть учителя не носит криминального характера. Предположительно, педагог умер от инсульта.