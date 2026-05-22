Воды в Крыму хватит ориентировочно на 400 суток

На сегодняшний день водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77%. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема», — рассказал руководитель региона.
По его словам, этих запасов региону хватит примерно на 400 суток даже без учета притоков в будущем. Общий объем воды в водохранилища составляет около 186 млн кубометров.
«Из них 166 млн кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах», — рассказал глава Крыма.
По словам руководителя региона, это на 50 млн кубометров больше, чем в 2025 году. Аксенов добавил, что наполнение наливных водохранилищ в восточной части полуострова продолжат по утвержденному графику.