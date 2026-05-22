Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воды в Крыму хватит ориентировочно на 400 суток

Аксенов: запасов в водохранилищах Крыма хватит примерно на 400 суток.

Источник: пресс-служба главы Крыма

На сегодняшний день водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77%. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема», — рассказал руководитель региона.

По его словам, этих запасов региону хватит примерно на 400 суток даже без учета притоков в будущем. Общий объем воды в водохранилища составляет около 186 млн кубометров.

«Из них 166 млн кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах», — рассказал глава Крыма.

По словам руководителя региона, это на 50 млн кубометров больше, чем в 2025 году. Аксенов добавил, что наполнение наливных водохранилищ в восточной части полуострова продолжат по утвержденному графику.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше