Почти 150 новых мусорных контейнеров отправили в Шарыповский и Боготольский округа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыповский и Боготольский муниципальные округа Красноярского края направили почти 150 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Шарыповский округ получит 115 баков, Боготольский — 32. Контейнеры изготовлены учреждениями ГУФСИН по Красноярскому краю при поддержке краевого бюджета, сообщили в региональном министерстве экологии.
Новые баки установят на площадках для накопления отходов, которые муниципалитеты обустраивают в этом году.
В Шарыповском округе планируется создать 47 таких площадок. В Боготольском округе — 7. На обустройство новых объектов и ремонт существующих Шарыповскому округу предусмотрено 4,9 млн рублей, Боготольскому — 3,39 млн рублей.
Обновление первичной инфраструктуры по обращению с ТКО продолжается в 28 территориях края. Работы ведутся на основании заявок муниципалитетов.