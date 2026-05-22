Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор призвал ростовские управляющие компании реагировать на жалобы жителей

Новая глава Госжилинспекции возьмет под контроль фальсификации при голосованиях собственников.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от управляющих компаний оперативно реагировать на жалобы жителей. Об этом он сообщил в своем ВК-канале после совещания с руководителями УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.

— Четверть обращений — это жалобы на УК. В моих социальных сетях та же картина, — написал Юрий Слюсарь.

На встрече представили нового руководителя Госжилинспекции Юлию Брюховецкую. Под ее контролем надзор за УК будет усилен. Среди первоочередных задач — ежемесячная проверка качества воды в домах, обслуживание дымоходов, рассмотрение каждой жалобы и создание чатов с жителями до конца года.

Отдельно Брюховецкой поручено заняться случаями фальсификаций при голосованиях собственников и схемами, когда застройщики назначают УК для сокрытия недоделок. Главам муниципалитетов Слюсарь поручил активнее заниматься содержанием территорий и не перекладывать все на управляющие компании.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше