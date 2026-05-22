Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый урожай сочинских бананов отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли в них полезные вещества

Экзотические фрукты достигли состояния «технической зрелости».

Источник: Клопс.ru

Первые бананы, выращенные в опытном сочинском хозяйстве «100 гектар» достигли «технической зрелости». Фрукты отправили в лабораторию на экспертизу, которая определит, содержатся ли в них полезные вещества. Об этом РИА Новости рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Платонов-младший в пятницу, 22 мая.

«Мы в среду срезали бананы в состоянии “технической зрелости” и отправили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ. Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждём результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — рассказал фермер.

Экзотические фрукты вырастили в теплице площадью 600 квадратных метров в Адлерском районе. Семена привозили из Турции, Вьетнама, Таиланда, Китая и Камеруна. Всего высадили 60 деревьев 19 сортов. Урожай дали 12 деревьев, а с каждой грозди планируют собирать 10−15 килограммов плодов. Владельцы хозяйства обещают продавать свои бананы по цене эквадорских.