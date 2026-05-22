Людям с инвалидностью упростят получение помощи

В Казахстане готовят одну из самых заметных реформ в сфере поддержки людей с инвалидностью за последние годы.

Источник: DKNews.kz

Министерство труда и социальной защиты населения предлагает полностью изменить подход к работе индивидуальных помощников — от формальных графиков и табелей перейти к цифровому и более гибкому формату через Портал социальных услуг.

Теперь сопровождение человека с инвалидностью хотят сделать не «для отчета», а под реальные жизненные ситуации — поездки в больницу, ЦОН, госучреждения или другие важные места.

Главное изменение, которое уже обсуждают в соцсетях и профильных сообществах, — отмена привычной бюрократии. Помощникам больше не придется вести табели учета рабочего времени и подстраиваться под формальные графики, которые зачастую существовали только на бумаге.

По задумке министерства, услуги окончательно закрепят как гражданско-правовые отношения. Это означает, что система перестанет выглядеть как классический трудовой найм с жесткими требованиями и отчетностью.

Как теперь будет работать система.

Новый механизм предполагает простой и понятный принцип: человек с инвалидностью сам оставляет заявку через Портал социальных услуг, когда ему действительно нужна помощь.

Например:

сопровождение в поликлинику; помощь при посещении госорганов; поездка в банк; сопровождение в социальные или инфраструктурные объекты.

После выполнения заявки услуга подтверждается самим получателем в системе. Только после этого производится оплата.

Фактически государство переходит к модели «оплата за реально оказанную помощь», а не за формально закрытые часы.

Это должно решить сразу несколько проблем:

сократить фиктивную отчетность; убрать ненужную нагрузку на помощников; сделать расходы бюджета более прозрачными; повысить качество самих услуг.

Почему это важно.

Старая система нередко вызывала вопросы как у самих помощников, так и у семей людей с инвалидностью. Формальные графики часто не совпадали с реальной жизнью: помощь могла понадобиться срочно и в другое время, а бумажные процедуры превращались в отдельную проблему.

Новая модель делает акцент именно на потребностях человека.

Кроме того, министерство вводит единую типовую форму договора. В документе будут четко прописаны права и обязанности сторон, чтобы защитить интересы как помощников, так и получателей услуг.

Отдельный акцент делают на цифровизации. Ведомство сможет видеть, какие услуги действительно востребованы в регионах, где не хватает специалистов и как распределяется нагрузка.

Что изменится для людей с инвалидностью.

Если проект примут, получить помощь станет быстрее и проще:

меньше формальностей; больше гибкости; возможность получать сопровождение именно тогда, когда оно нужно; прозрачное подтверждение оказанной услуги.

Для самих помощников это тоже означает более понятную систему оплаты и меньше бумажной работы.

В министерстве рассчитывают, что обновленный подход сделает государственную поддержку более адресной, а процесс получения услуг — современным и удобным.

Ознакомиться с проектом изменений и оставить свои предложения казахстанцы могут на портале «Открытые НПА».