Обновлен перечень видов спорта, финансируемых за счет бюджета

В частности, перечень видов спорта высших достижений изложен в новой редакции.
Он включает 67 видов спорта: олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и национальные, среди которых:
Конный спорт.
Стрелковые виды спорта.
Тяжелая атлетика.
Велосипедные виды спорта.
Гимнастические виды спорта.
Гольф, дзюдо и другие виды борьбы.
Гребля.
Легкая атлетика.
Стрельба из лука.
Скалолазание.
Теннис.
Триатлон.
Футбол.
Коньковые виды спорта.
Лыжные виды спорта.
Танцевальный спорт.
Бодибилдинг.
Киберспорт.
Шахматы
и т. д.
Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.