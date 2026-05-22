Обновлен перечень видов спорта, финансируемых за счет бюджета

Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2026 года внесены изменения в Перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, перечень видов спорта высших достижений изложен в новой редакции.

Он включает 67 видов спорта: олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и национальные, среди которых:

  • Конный спорт.

  • Стрелковые виды спорта.

  • Тяжелая атлетика.

  • Велосипедные виды спорта.

  • Гимнастические виды спорта.

  • Гольф, дзюдо и другие виды борьбы.

  • Гребля.

  • Легкая атлетика.

  • Стрельба из лука.

  • Скалолазание.

  • Теннис.

  • Триатлон.

  • Футбол.

  • Коньковые виды спорта.

  • Лыжные виды спорта.

  • Танцевальный спорт.

  • Бодибилдинг.

  • Киберспорт.

  • Шахматы и т. д.

Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.