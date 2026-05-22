В колонии Хабаровского края инвалидов оставили без средств реабилитации

Комсомольская-на-Амуре прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила, как в одной из колоний соблюдают права осуждённых с инвалидностью. Результаты проверки оказались неутешительными: люди, которые нуждаются в технических средствах реабилитации, не получали их в полном объёме. А ведь речь идёт не о прихоти, а о вещах, без которых человек с ограниченными возможностями просто не может нормально существовать.