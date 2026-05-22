В колонии Хабаровского края инвалидов оставили без средств реабилитации

После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять.

Комсомольская-на-Амуре прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила, как в одной из колоний соблюдают права осуждённых с инвалидностью. Результаты проверки оказались неутешительными: люди, которые нуждаются в технических средствах реабилитации, не получали их в полном объёме. А ведь речь идёт не о прихоти, а о вещах, без которых человек с ограниченными возможностями просто не может нормально существовать.

Технические средства реабилитации — это инвалидные коляски, костыли, слуховые аппараты, противопролежневые матрасы и другие приспособления, помогающие инвалидам передвигаться, слышать и обслуживать себя. По закону, если человек находится в местах лишения свободы, обязанность обеспечивать его такими средствами ложится на администрацию учреждения. В этой колонии о законе, судя по всему, забыли.

Специализированный прокурор обратился в Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре с требованием обязать исправительное учреждение предоставить осуждённым все необходимые средства реабилитации. Суд встал на сторону надзорного ведомства и полностью удовлетворил иск. Теперь администрация колонии обязана закупить и выдать всё, что требуется инвалидам по медицинским показаниям.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.