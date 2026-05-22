Нижегородцам советуют использовать кокосовое масло для защиты от комаров

Нижегородцам рассказали, как стать «невидимкой» для комаров. Способы защиты от кровопийц опубликовал в соцсетях главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Жителям советуют отказаться от пива во время прогулки. Как выяснили ученые, даже один бокал пенного напитка способен резко поменять метаболизм и температуру кожи и сделать человека привлекательнее для комаров.
Также стоит отдавать предпочтение мылу и гелю для душа с ароматом кокоса, который отпугивает кровососущих. Нижегородцев предупредили, что цветочные и цитрусовые запахи могут стать причиной усиления атаки комаров.
Среди других способов защиты от насекомых — правильный гардероб. Жителям рекомендуют выбирать одежду зеленых, фиолетовых, синих или белых тонов. Чтобы окончательно обмануть комара, следует надевать спортивные вещи из охлаждающих тканей (например, с нитями оксида титана), которые эффективно рассеивают тепло.
Главным секретным оружием от кровопийц считается натуральное кокосовое масло. Лауриновая кислота в его составе буквально «выключает» вкусовые рецепторы насекомого.
