Более тысячи нижегородских семей воспользовались прокатом детских товаров

Воспользоваться услугой могут семьи, относящиеся к девяти льготным категориям, включая родителей детей до двух лет и родственников участников СВО. Предметы выдаются бесплатно и во временное пользование. В перечень входит 18 наименований: от колясок, кроваток и манежей до автолюлек, пеленальных столиков и электрокачелей. В планах — расширение ассортимента еще на восемь позиций, среди которых радионяни, мобили, развивающие модули, электро-колыбели и даже санки.