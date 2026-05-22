Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым

Посетить «Гамлета» с актером Юрой Борисовым стоило около 200 тысяч рублей. Российский продюсер Виктор Дробыш заявил, что цены на спектакль необоснованно дорогие.
— А 200 тысяч — это дороговато, конечно, для билета. Просто мне кажется, что это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я не могу себе такого позволить, — отметил российский композитор в разговоре с News.ru.
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов также высказался о популярной постановке. По его словам, лично посетить премьеру спектакля ему не удалось, однако делать это в дальнейшем он не планирует. Певцов сравнил «Гамлета» с актером Юрой Борисовым с порнографическим спектаклем.
Постановку раскритиковал и российский актер и художественный руководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков. По его словам, это настоящая художественная катастрофа. Режиссер подчеркнул, что в постановке «ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует».
Свое мнение по поводу скандального спектакля также выразила театральный критик Эмилия Деменцова в беседе с журналистом «Вечерней Москвы».