В Севастополе частично ограничили отпуск бензина на АЗС

Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС Севастополя ограничен 20 литрами в одни руки. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Он рассказал, что накануне вечером и утром 22 мая проводил оперативные совещания по обеспечению топливом в городе.
«Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации», — написал он.
Власти Крыма и Севастополя делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки, подчеркнул Развожаев.
Он описал сложившуюся ситуацию так:
на заправках сети АТАН бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо в наличии, но не на всех станциях;
на части заправок ТЭС есть АИ-92, поставка АИ-95-го и дизеля ожидается к вечеру. Пока дизтопливо продается по талонам.
