Премьер-министр Великобритании Кир Стармер смягчил санкции в отношении российской нефти, разрешив ввоз в страну дизельного топлива и авиакеросина, полученных из российского сырья. Это решение, как пишет The Telegraph, может принести России до 1,4 миллиарда долларов (около 1,04 миллиарда фунтов стерлингов).
В публикации сказано, решение о смягчении санкций было принято на фоне резкого роста цен из-за войны в Иране и предупреждений британских авиакомпаний о «ситуации Армагеддона» — глобальной нехватке авиатоплива.
Однако такой шаг британского правительства вызвал резкую критику в некоторых кругах — о чем непреминуло в красках рассказать издание. Генерал лорд Ричард Даннатт, бывший глава Генштаба при лейбористских правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, пришел в ярость. В интервью The Telegraph он назвал решение «позорным». Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что сейчас якобы «не время отменять санкции» против Москвы.
В британском МИД попытались оправдаться. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что изменение политики нельзя называть «отказом» от санкций, направленных на нанесение ущерба российской экономике, но отметили, что необходимы дополнительные меры гибкости.
Ранее доктор экономических наук, бывший проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью KP.RU заявил, что решение Лондона ослабить санкции против России связано с тяжелым экономическим положением самой Британии.
Экономист пояснил, что после недавнего провала лейбористов на местных выборах и сообщений о низких рейтингах премьера Стармера неопределенность относительно политического будущего Британии резко возросла. Поражение, подчеркнул он, потерпели все традиционные политические партии.