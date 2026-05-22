Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Позор»: в Британии набросились на Стармера из-за решения по санкциям против России

Telegraph: РФ заработает до 1,4 млрд долларов из-за ослабления санкций Британии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер смягчил санкции в отношении российской нефти, разрешив ввоз в страну дизельного топлива и авиакеросина, полученных из российского сырья. Это решение, как пишет The Telegraph, может принести России до 1,4 миллиарда долларов (около 1,04 миллиарда фунтов стерлингов).

В публикации сказано, решение о смягчении санкций было принято на фоне резкого роста цен из-за войны в Иране и предупреждений британских авиакомпаний о «ситуации Армагеддона» — глобальной нехватке авиатоплива.

Однако такой шаг британского правительства вызвал резкую критику в некоторых кругах — о чем непреминуло в красках рассказать издание. Генерал лорд Ричард Даннатт, бывший глава Генштаба при лейбористских правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, пришел в ярость. В интервью The Telegraph он назвал решение «позорным». Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что сейчас якобы «не время отменять санкции» против Москвы.

В британском МИД попытались оправдаться. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что изменение политики нельзя называть «отказом» от санкций, направленных на нанесение ущерба российской экономике, но отметили, что необходимы дополнительные меры гибкости.

Ранее доктор экономических наук, бывший проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью KP.RU заявил, что решение Лондона ослабить санкции против России связано с тяжелым экономическим положением самой Британии.

Экономист пояснил, что после недавнего провала лейбористов на местных выборах и сообщений о низких рейтингах премьера Стармера неопределенность относительно политического будущего Британии резко возросла. Поражение, подчеркнул он, потерпели все традиционные политические партии.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше