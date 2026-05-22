Профессор СФУ прокомментировал первый запуск эмбриона в космос

Китайские ученые начали исследовать влияние космоса на имитацию человеческого эмбриона — они хотят понять, способны ли люди размножаться за пределами нашей планеты. Российский генетик, профессор Сибирского федерального университета Константин Крутовский прокомментировал этот эксперимент.

Источник: "Российская газета"

О том, что Китайская Народная Республика стала первой в мире страной, проводящей опыт с эмбрионом в космосе, сообщило агентство Xinhua. Ученые использовали для отправки за пределы Земли не настоящий эмбрион, а искусственную структуру, созданную из стволовых клеток человека.

Эксперимент, связанный с китайской космической программой, задумывался давно и посвящен изучению возможностей долгого пребывания человека в космосе — вплоть до жизни на лунных базах, полетов на Марс и продолжения рода вне Земли.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Крутовский рассказал, что эксперимент преследует несколько целей. В частности, ученым нужно понять, как космическая радиация и невесомость влияют на развитие плода — формирование тканей и органов, стабильность ДНК. Важно оценить риски бесплодия, нарушений и пороков развития. «И, вероятно, получить новые модели для изучения выкидышей, врожденных дефектов и раннего развития человека», — цитирует Крутовского пресс-служба СФУ.

По словам профессора, Китай намерен разобраться с перспективами создания автономных поселений за пределами нашей планеты.

Генетик подчеркнул, что в эксперименте используются не настоящие эмбрионы, а уподобленные им структуры, которые ни в каких условиях не могут развиться в человека. Это позволяет обходить некоторые этические ограничения, пояснили в университете.