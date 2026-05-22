Метеорологи прогнозируют сокращение продолжительности зим

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие годы зима в центральной части России станет короче, но не исчезнет полностью.
Метеоролог в разговоре с ТАСС подчеркнул, что при сокращении продолжительности зимы вероятность сильных морозов и обильных снегопадов, характерных для настоящей русской зимы, сохранится. По его мнению, эти изменения могут начать проявляться уже через пять лет.
Синоптики отмечают, что хотя зимы станут менее продолжительными, это не означает, что они станут менее холодными или снежными. В некоторых случаях можно ожидать более экстремальных погодных условий, включая сильные морозы и обильные снегопады.
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, что выиграет Россия от глобального потепления и какова будет цена за это.