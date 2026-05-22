В Москве около вокзала Лихоборы открыли станцию для электробусов

Конечная станция для электробусов появилась около городского вокзала Лихоборы в Москве. Работа по модернизации социальной инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Площадь здания новой конечной станции для электробусов у московского городского вокзала Лихоборы составляет более 330 квадратных метров. Создали здесь все условия для комфорта водителей. Благодаря установке российских зарядных станций в ближайшее время запустим в округе еще больше экологичных маршрутов», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Конечная станция является частью проекта развития городского вокзала Лихоборы, который объединяет третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), Московское центральное кольцо и наземный городской транспорт. В результате горожане смогут делать комфортные и безопасные пересадки.
Такие станции оборудованы раздельными комнатами для отдыха водителей — женщин и мужчин, а также помещениями для приема пищи, медицинскими пунктами, душевыми, санузлами, системой видеонаблюдения и контроля доступа для безопасности. В столице работает уже свыше 170 конечных станций, более 50 из которых обслуживают электробусные маршруты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.