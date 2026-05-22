ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв объекта энергетики на Кубани

Агента украинских спецслужб задержали в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Новороссийске агента украинских спецслужб, готовившего подрыв одного из объектов энергетической инфраструктуры Краснодарского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанным оказался гражданин России 2003 года рождения — житель Северского района Краснодарского края. В ФСБ сообщили, что он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер для совершения диверсии с использованием самодельного взрывного устройства.

Мужчину задержали при попытке получить самодельное взрывное устройство из тайника. ФСБ изъяла фугасное устройство весом около 2,5 кг и нашла в его телефоне переписку с куратором, подтверждающую подготовку преступления.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ФСБ уточнили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Накануне ФСБ задержала в Подмосковье серийного поджигателя, сотрудничавшего с СБУ. По заданию украинских спецслужб он поджег два релейных шкафа на станции «Белые Столбы».

