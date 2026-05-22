Благодаря бдительности таксиста хабаровская пенсионерка сохранила сбережения

Мошенники запугали 85-летнюю жительницу Кировского района и убедили ее в том, что она должна срочно пройти «процедуру декларирования денежных средств». Аферисты вызвали пенсионерке такси до банкомата. Водитель Егор Абакумов, принявший заявку, заподозрил неладное: странно было, что пожилой женщине в час ночи потребовалось ехать в соседний район к супермаркету. Он попытался поговорить с пассажиркой, она отвечала односложно, сослалась на некую встречу. Водитель вспомнил о мошеннических схемах и позвонил в полицию, где дежурный дал указание под благовидным предлогом изменить маршрут и ждать наряда. Однако по пути водителю встретился патрульный экипаж Госавтоинспекции — впоследствии правоохранители убедили женщину, везшую 939 тысяч рублей, что ее обманывают мошенники. Хабаровчанка смогла сохранить сбережения, а таксисту вручат благодарственное письмо (по решению врио начальника УМВД России по Хабаровску подполковника полиции Артема Полякова).