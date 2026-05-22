Три района Хабаровска с понедельника, 25 мая, останутся без горячей воды

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» напоминает о проведения с 25 мая гидравлических испытаний и испытаниях по определению тепловых потерь. График ранее был утверждён в администрации города Хабаровска, сообщает пресс-служба АО «ДГК».
С 25 по 28 мая выполнят плановую проверку тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). Ограничения подачи горячей воды затронут три района. Кировский район в границах: Амурский бульвар — Джамбула — ул. Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар. Центральный район в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район в границах — ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.
Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2025−2026 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию. Испытания по определению тепловых потерь проводятся один раз в пять лет.
Жителям следует быть предельно внимательными. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36−35−16.