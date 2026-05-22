Три района Хабаровска с понедельника, 25 мая, останутся без горячей воды

Жителям следует быть предельно внимательными. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36−35−16.