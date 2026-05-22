Картины Ивана Айвазовского и его последователей представили нижегородцам

Среди полотен Айвазовского из собрания нижегородского музея — «Золотой Рог». Его завещал ему владелец — купец Митрофан Рукавишников. Эта картина — первая работа знаменитого мариниста в коллекции нижегородского музея. На ней изображён ночной Константинополь. «Ночь на Чёрном море» — работа зрелого Айвазовского. Искусствоведы уверяют, что чтобы правильно воспринять морской пейзаж, нужно сначала посмотреть на Луну, а потом скользить взглядом по облакам, не теряя ощущения лунного света. Так советовал делать сам художник. Куратор выставки — научный сотрудник отдела русского искусства Надежда Юрасова рассказала, что хотела представить эту выставку не совсем обычно и вспомнить о том, что Айвазовский — один из ведущих представителей романтизма, и показать работы его последователей — его первого ученика Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи.