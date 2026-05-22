Картины Ивана Айвазовского и его последователей представили нижегородцам

Около 40 произведений живописи XIX — первой половины XX века выставлены в НГХМ.

Источник: Нижегородская правда

Выставка «Айвазовский и русский романтический пейзаж» открылась в художественном музее в кремле. На ней представлено около 40 произведений живописи XIX — первой половины XX века из собрания Нижегородского государственного художественного музея и Музея Тропинина, хранящего работы не только великого живописца, но и его современников.

Главное место на выставке отведено работам Ивана Айвазовского — в экспозицию вошло 11 полотен знаменитого мариниста, 9 из которых из коллекции нижегородского музея.

Центральное место в зале занимает огромное полотно «Берега Далмации» — закат на море. Эта работа показывает удивительное мастерство Айвазовского в написании прозрачности воды. Картина была найдена в доме промышленника Семёна Абамелек-Лазарева и стала одним из главных шедевров нижегородского музея. Ему же принадлежал и «Вид Крыма».

Среди полотен Айвазовского из собрания нижегородского музея — «Золотой Рог». Его завещал ему владелец — купец Митрофан Рукавишников. Эта картина — первая работа знаменитого мариниста в коллекции нижегородского музея. На ней изображён ночной Константинополь. «Ночь на Чёрном море» — работа зрелого Айвазовского. Искусствоведы уверяют, что чтобы правильно воспринять морской пейзаж, нужно сначала посмотреть на Луну, а потом скользить взглядом по облакам, не теряя ощущения лунного света. Так советовал делать сам художник. Куратор выставки — научный сотрудник отдела русского искусства Надежда Юрасова рассказала, что хотела представить эту выставку не совсем обычно и вспомнить о том, что Айвазовский — один из ведущих представителей романтизма, и показать работы его последователей — его первого ученика Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи.

«Он отрицал, что был учеником Айвазовского, но был под влиянием его творчества. Также мы представили и работы учеников Куинджи — мастеров начала XX века — Константина Богаевского, Аркадия Рылова и Александра Борисова», — отметила искусствовед и предложила посетителями проследить традицию Айвазовского в работах его последователей.

Посетить выставку можно до 30 августа.



Ранее на сайте pravda-nn.ru искусствовед, ученый секретарь НГХМ Ирина Маршева объяснила, что влияет на наше восприятие искусства.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
