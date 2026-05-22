Режим ЧС регионального характера вводится в лесах Хабаровского края

Введение режима ЧС обосновано сложной лесопожарной обстановкой. Об этом сообщили в краевом Министерстве лесного хозяйства и переработки. По информации ведомства, в крае зарегистрировано 14 пожаров, один из них локализован. Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 10 тысяч гектаров. На тушении задействовано 236 человек и 39 единиц техники. Борьба с огнем идет в труднодоступных территориях в условиях сухой и ветреной погоды. Все очаги находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики, угрозы им не представляют.