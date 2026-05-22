Юный шахматист из Хабаровска выступит на международном турнире

Шахматную карьеру Даниил начал в 5 лет. Уже через полгода он одержал победу на своём первом турнире. С тех пор спортсмен добился значительных успехов: завоевал звание чемпиона мира по блицу и блиц композиции, победил на чемпионате Азии по классическим шахматам, трижды становился чемпионом России по блицу и выиграл Кубок страны. Также он успешно выступал на международных соревнованиях в Сербии, Таиланде и Монголии.