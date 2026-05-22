Участник СВО получил 150 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры

Житель Комсомольска на Амуре, получивший ранение в зоне боевых действий, столкнулся с отказом в выплате материальной помощи из-за отсутствия официальной регистрации в городе. При этом он длительное время фактически проживал на территории Комсомольска, сообщает прокуратура Хабаровского края.