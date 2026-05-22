Участник СВО получил 150 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры

Участник специальной военной операции получил единовременную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры Комсомольска на Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель Комсомольска на Амуре, получивший ранение в зоне боевых действий, столкнулся с отказом в выплате материальной помощи из-за отсутствия официальной регистрации в городе. При этом он длительное время фактически проживал на территории Комсомольска, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Для защиты прав военнослужащего прокурор города обратился в Центральный районный суд Комсомольска на Амуре с требованием установить факт его проживания на территории Хабаровского края. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил заявление прокурора в полном объёме. В результате заявитель смог реализовать своё право на получение единовременной материальной помощи и получил положенную выплату.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru