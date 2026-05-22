35 километров чистых берегов: в Красноярском крае стартовали экоуборки у воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начались сезонные уборки прибрежных территорий. С начала мая участники акций очистили от мусора около 35 км береговой линии.
В мероприятиях уже приняли участие более 1200 человек. Первыми к уборкам присоединились жители Абанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Канского, Минусинского, Манско-Уярского, Ужурского, Шушенского округов и Зеленогорска.
В Шушенском округе жители вышли на уборку реки Шушь. Активисты очистили 2,5 км прибрежной территории и собрали 8 мешков мусора.
В Зеленогорске к уборке набережной реки Кан присоединились почти 200 человек. Общими усилиями они собрали и вывезли на полигон 450 мешков мусора.
«Вместе с другом мы решили внести свой вклад и присоединились к уборке прибрежной зоны. Это место с детства дорого моему сердцу — здесь я люблю гулять и отдыхать. Очень важно, чтобы река и ее окрестности оставались чистыми, и я хочу помочь сохранить эту природную красоту для будущих поколений», — рассказал участник акции Даниил Писарев.
В этом году в Красноярском крае планируется провести более 500 экологических акций по очистке водоемов. Субботники продлятся до октября, присоединиться к ним может любой желающий.
Работа проходит в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».