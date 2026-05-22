На Всероссийский конкурс школьных музеев общества «Знание» Красноярский край подал 66 заявок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это третье место в Сибирском федеральном округе по числу присланных работ.
Больше всего заявок от региона — в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая историческая экспозиция». Сотрудники 45 местных музеев отметили, что проводят для школьников занятия, посвященные СВО.
Школа села Средняя Агинка Ирбейско-Саянского округа представляет экспозицию об истории образования, быте и культуре прошлых поколений. В фонде музея — старинная посуда, швейные машинки, весы, ковры и одежда прошедших эпох, учебники, проигрыватель, печатная машинка. Посетители могут попробовать напечатать текст, изучить азбуку Морзе, примерить пионерскую форму, поучаствовать в тематических квестах.
Выставка красноярской школы № 144 рассказывает о жизни и деятельности Елены Крутовской — зоологе, орнитологе, авторе научных работ, писательнице. В музее представлены фотографии-подлинники из семейного архива, часы-ходики, рисунки, вырезки из газет, книги авторства Крутовской, личная печатная машинка.
Экспозицию в норильской школе № 23 посвятили этнографии. Музейщики собрали более 100 видов полезных ископаемых Таймыра, палеонтологические находки, экспонаты из Мангазеи, традиционную одежду нганасан.
Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил: конкурс показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия. Из 4,6 тысячи заявок со всей страны около половины посвящены памяти защитников Отечества, почти четверть — этнографии и краеведению.
Все участники получат методическую и экспертную поддержку. Конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками — ведущими специалистами музейной и архивной деятельности, а также руководителями государственных музеев.