В УЗПМ прокомментировали ДТП с пермскими баскетболистами

Генеральный директор «Уральского завода противогололёдных материалов» Дмитрий Пылёв прокомментировал ДТП с участием баскетболистов из пермской команды «Бионорд Про».
Речь идёт об аварии, случившейся утром 22 мая на автодороге Магнитогорск — Пермь. Спортсмены возвращались с чемпионата России 3×3. В 04:15 автобус, в котором находились баскетболисты, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате ДТП погиб водитель автобуса.
«Ребята, скорейшего восстановления и сил! Вы настоящие бойцы и не раз доказывали это на баскетбольной площадке. Мы рядом с вами в эту трудную минуту!» — написал на личной странице «ВКонтакте» Дмитрий Пылёв.
Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего водителя. Со спортсменами и тренерским штабом Дмитрий Пылёв находится на связи.
Ранее председатель «Федерация баскетбола Пермского края» Сергей Богуславский рассказал сайту perm.aif.ru, что в автобусе находились два Олимпийских призёра — Станислав Шаров и Александр Зуев.
Напомним, Челябинский СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сейчас устанавливаются все причины ДТП.