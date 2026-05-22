В Ростове за госизмену и призывы к терроризму вынесли приговор мужчине

Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй о государственной измене, а также в трёх эпизодах публичных призывов к террористической деятельности.
В ходе следствия и судебного разбирательства установлено следующее: в июле и октябре 2023 года обвиняемый размещал в открытой чат‑группе комментарии с прямыми призывами к совершению убийств. В мае 2024 года он опубликовал призыв к осуществлению разрушительных действий в отношении гражданских объектов.
В ноябре 2024 года фигурант установил контакт с лицом, действующим в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, после чего собрал и передал противнику сведения о месте расположения артиллерийского подразделения войсковой части Вооружённых Сил РФ.
По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.