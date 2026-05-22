Москва без барьеров: проект, который меняет город и экономику

Москва привыкла удивлять, но то, что делает команда проекта «Особенный туризм — Доступные прогулки по Москве» — действительно прорыв. Впервые в столице люди на инвалидных колясках сами разрабатывают и проводят экскурсии по историческому центру. Это вклад в национальные интересы и экономику города.
Туризм, который работает на страну.
Доступная среда — это новые рабочие места, развитие внутреннего туризма и привлекательность Москвы для миллионов путешественников с особыми потребностями. Инклюзия — это потенциальный драйвер экономики, а не обременение.
«Ничего для нас без нас».
Маршруты создают сами люди с инвалидностью. Никаких теоретиков. Команда на колясках лично проверяет каждый метр. Начало положено — пять маршрутов протестированы на собственном опыте.
Универсальный дизайн для всех.
Прогулки удобны пожилым людям, родителям с детскими колясками, туристам с трудностями в передвижении. Команда делает город комфортнее для каждого, помогая бизнесу через аудит, консультации и тренинги.
Пример для регионов.
Готовые чек-листы, методики оценки кафе и музеев, принципы инклюзивной лексики — все это можно масштабировать на любую область страны. Проект формирует новый стандарт городской среды и это открывает новые возможности для бизнеса.
Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
