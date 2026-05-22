Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил работу 22 мая

Пресс‑служба Росавиации сообщила в своём MAX‑канале о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижний Новгород (Чкалов).
Меры безопасности были введены ночью — в 23:50. Причиной ограничений стала атака БПЛА на Нижегородскую область.
Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Ранее четыре самолета задержали в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА 22 мая.
