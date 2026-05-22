Семь лет колонии дали нижегородцу за ложь об армии и оправдание терроризма

Военный суд вынес приговор нижегородцу по делу о публикациях в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Нижнего Новгорода приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и публичном оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

Как было установлено, в марте 2022 года мужчина разместил в интернете комментарий, который, по версии следствия, содержал заведомо ложные сведения о действиях российских Вооруженных сил. Следствие и суд посчитали, что публикация была направлена на формирование негативного отношения к армии и государственным институтам.

Еще два эпизода касались публикаций в мессенджере. По данным суда, в 2023 году нижегородец разместил комментарий с признаками оправдания террористической деятельности лидера чеченских сепаратистов, действовавшего в двухтысячных годах. Кроме того, в 2025 году он опубликовал материалы со ссылками на интервью участника батальона, признанного террористической организацией и запрещенного в России.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему на пять лет запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-каналов.