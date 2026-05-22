С РЖД взыскали 600 тысяч рублей за удар током подростков

По искам Ростовского транспортного прокурора с ОАО «Российские железные дороги» взыскано 600 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу двух несовершеннолетних, получивших ожоги от соприкосновения с контактной сетью. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.