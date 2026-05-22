С РЖД взыскали 600 тысяч рублей за удар током подростков

По искам Ростовского транспортного прокурора с ОАО «Российские железные дороги» взыскано 600 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу двух несовершеннолетних, получивших ожоги от соприкосновения с контактной сетью. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

«В силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена компенсация морального вреда независимо от вины в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности», — пояснили в ведомстве.

На основании этого прокуратура направила в суд два исковых заявления о взыскании ОАО «Российские железные дороги» и страховой компании СПАО «Ингосстрах» в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда. Решение суда исполнено.