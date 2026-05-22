Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти пригрозили демонтировать неопознанные кабели и муфты с городских опор освещения

Ревизионная работа проводится в рамках реализации программы «Чистое небо».

Калининградская служба заказчика в рамках реализации программы «Чистое небо» намерена демонтировать с городских опор освещения кабели и муфты, собственники которых не предоставят информацию о законности размещения оборудования на столбах. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ревизионная работа проводится на постоянной основе, в список попали улицы в центре Калининграда.

«Служба заказчика просит собственников муфт и кабелей, которые развешаны на городских опорах освещения, срочно обратиться в учреждение и объяснить на каком законном основании их имущество сейчас на них находится. Сообщений ждут в течение 20 рабочих дней на ksz@klgd.ru. В противном случае все кабели и муфты будут демонтированы», — отметили в пресс-службе.

Адреса:

Барнаульская (от Ленинского проспекта до Вагнера);

Загорская;

Диккенса (от Галицкого до Космической);

Коперника (от Больничной до Житомирской);

Салтыкова-Щедрина (от Вагнера до Коперника);

Житомирская (от Ленинского пр-та до Коперника);

Звездная;

Гвардейский проспект (от Ленинского проспекта до Румянцева);

Театральная (от Ленинского проспекта до проспекта Мира);

Галицкого (от Театральной до Румянцева);

Бесселя (от Галицкого до Вагнера);

Вагнера (от Бесселя до Житомирской);

Геологическая (от Барнаульской до Космической);

Космическая (от Диккенса до Театральной).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше