Власти пригрозили демонтировать неопознанные кабели и муфты с городских опор освещения

Калининградская служба заказчика в рамках реализации программы «Чистое небо» намерена демонтировать с городских опор освещения кабели и муфты, собственники которых не предоставят информацию о законности размещения оборудования на столбах. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ревизионная работа проводится на постоянной основе, в список попали улицы в центре Калининграда.
«Служба заказчика просит собственников муфт и кабелей, которые развешаны на городских опорах освещения, срочно обратиться в учреждение и объяснить на каком законном основании их имущество сейчас на них находится. Сообщений ждут в течение 20 рабочих дней на ksz@klgd.ru. В противном случае все кабели и муфты будут демонтированы», — отметили в пресс-службе.
Адреса:
Барнаульская (от Ленинского проспекта до Вагнера);
Загорская;
Диккенса (от Галицкого до Космической);
Коперника (от Больничной до Житомирской);
Салтыкова-Щедрина (от Вагнера до Коперника);
Житомирская (от Ленинского пр-та до Коперника);
Звездная;
Гвардейский проспект (от Ленинского проспекта до Румянцева);
Театральная (от Ленинского проспекта до проспекта Мира);
Галицкого (от Театральной до Румянцева);
Бесселя (от Галицкого до Вагнера);
Вагнера (от Бесселя до Житомирской);
Геологическая (от Барнаульской до Космической);
Космическая (от Диккенса до Театральной).