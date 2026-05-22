Белоруска оказалась в милиции из-за подарка от своей свекрови

Белоруска получила подарок от свекрови, но про него сообщили в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска оказалась в милиции из-за подарка от своей свекрови. Подробности сообщает государственный комитет судебных экспертиз.

Жительница Брестского района хотела в одном из отделений банка, расположенных в магазине, обменять три купюры номиналом 100 долларов. Но сделать этого она не смогла. Одна из купюр вызвала сомнение в подлинности из-за чего сотрудник банка позвонила в милицию.

Эксперт установил, что денежный билет является поддельным. В частности, изображения серийных номером были выполнены способом струйной печати. Что касается рельефности отдельных изображений, реквизитов, защитной нити, водяного знака, то они были имитированы.

Белоруска получила подарок от свекрови, но о нем сообщили в милицию. Фото: sudexpert.gov.by.

По словам белоруски, несколько месяцев назад указанные деньги она получила от своей свекрови в качестве подарка. Она не знала, что одна из купюр является поддельной.

