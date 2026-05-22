Правительство проработает вопрос о переселении дагестанцев из зон оползней

Мишустин поручил проработать вопрос о переселении дагестанцев из зон оползней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о включении в госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем мероприятий по переселению жителей Дагестана из оползневых зон, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Глава правительства дал поручения по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в кабмине, особое внимание в перечне уделено вопросам ликвидации последствий ливней на Северном Кавказе и поддержки пострадавших граждан.

«В частности, Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана поручено к 15 июля проработать вопрос включения в госпрограмму “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” мероприятий по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики», — рассказали в кабмине.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта — начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов было эвакуировано более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

