Правительство проработает вопрос о переселении дагестанцев из зон оползней

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о включении в госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем мероприятий по переселению жителей Дагестана из оползневых зон, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Глава правительства дал поручения по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в кабмине, особое внимание в перечне уделено вопросам ликвидации последствий ливней на Северном Кавказе и поддержки пострадавших граждан.
«В частности, Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана поручено к 15 июля проработать вопрос включения в госпрограмму “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” мероприятий по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики», — рассказали в кабмине.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта — начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов было эвакуировано более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.