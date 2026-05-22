В Красноярском крае за сутки потушили восемь лесных пожаров, еще один очаг остановили в Мотыгинском лесничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 73,4 га.

Очаги действовали в Ирбейском, Манском, Емельяновском, Тинском, Тунгусско-Чунском и Енисейском лесничествах. К тушению привлекались 102 человека и 31 единица техники.

Для авиапатрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний задействовали 10 воздушных судов.

По оперативной информации на 9:00 22 мая, в Красноярском крае действует один лесной пожар в Мотыгинском лесничестве. Его площадь составляет 75 га. В ликвидации участвуют 97 человек, задействованы 3 единицы техники. Лесные пожарные уже остановили распространение огня.

Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Территорию гослесфонда с учетом погодных условий патрулируют специалисты краевого Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.

В регионе работает многоуровневая система мониторинга. Она включает беспилотники, космическую съемку, видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование. По данным специалистов, это позволяет выявлять до 95% возгораний на ранней стадии.

В крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

По предварительным данным, причиной пожаров стали неосторожное обращение с огнем и повреждение линий электропередачи. При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.