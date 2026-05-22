В Красноярском крае за сутки потушили восемь лесных пожаров, еще один очаг остановили в Мотыгинском лесничестве

По оперативной информации на 9:00 22 мая, в Красноярском крае действует один лесной пожар в Мотыгинском лесничестве. Его площадь составляет 75 га. В ликвидации участвуют 97 человек, задействованы 3 единицы техники. Лесные пожарные уже остановили распространение огня.