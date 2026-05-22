В красноярской школе № 19 начались военно-учебные сборы для десятиклассников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 19 Железнодорожного района Красноярска начались военно-учебные сборы для учеников десятых классов.

Источник: НИА Красноярск

Сборы проходят в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Их цель — дать школьникам начальные знания в области обороны и познакомить с основами воинской службы.

Под руководством инструкторов десятиклассники изучат тактическую и огневую подготовку, основы химической защиты, правила оказания первой помощи и общевоинские уставы.

Сборы организованы при поддержке ветеранов Красноярского соединения войск национальной гвардии России и бойцов отряда специального назначения «Ермак» ГУФСИН, уточнили в районной администрации.