Туристы из Белгорода и Прохоровского округа посетили Чернянский район

Экскурсия в рамках проекта «К соседям в гости», который отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», была организована для туристов из Белгорода и Прохоровского округа. Они посетили Чернянский район Белгородской области, сообщили в районной администрации.
Знакомство с районом началось с посещения живописного села Холки, где расположен Холковский Свято-Троицкий монастырь. Особое впечатление на туристов произвели меловые пещеры. Следующей остановкой стал памятник Святославу Храброму, где открывается захватывающая панорама долины реки Оскол, позволяющая оценить красоту местной природы. В селе Ездочном гости окунулись в мир народных промыслов. В Доме ремесел они смогли увидеть резьбу по дереву, тонкую вышивку и изящное бисероплетение.
Кроме того, путешественники посетили краеведческий музей и Штаб Победы, где узнали о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. В Чернянской районной библиотеке была организована интерактивная программа. Завершилась экскурсия знакомством с современными объектами округа. Ледовая арена «Айсберг» продемонстрировала возможности для активного отдыха, а Дом пионеров и школьников позволил гостям увидеть яркое творчество юных талантов Чернянского округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.