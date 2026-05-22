Власти Дона решили заместить бюджетными кредитами дорогие заимствования муниципалитетов

По информации пресс-службы, еще в 2025 году губернатор Ростовской области принял решение о замещении коммерческого долга городов и районов Дона бюджетными кредитами из регионального бюджета. «Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на муниципалитеты, оптимизацию расходов на обслуживание долга и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. На эти цели в 2026 году из областного бюджета выделено 2,7 млрд руб.», — уточнили в донском правительстве.