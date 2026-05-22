Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ачинском магазине покупательница нашла голубику с плесенью

Сотрудники меняли ценники на плесневелой голубике вместо её утилизации.

В однм из спермаркетов в Ачинске покупательница обнаружила голубику с плесенью, которую продавцы «дозревали» на витрине. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как рассказали в управлении, в «Магните» на улице Культуры покупательница несколько дней подряд наблюдала, как на прилавке в упаковках с голубикой разрастается плесень. Сотрудники, словно биологи за экспериментом, следили за процессом и периодически меняли ценники. Когда стало ясно, что утилизировать ягоду никто не собирается, женщина пожаловалась в Роспотребнадзор.

Специалисты выехали на место и подтвердили: на витрине действительно лежала «уставшая» ягода с признаками порчи. Продавать такую продукцию категорически запрещено.

Торговой сети объявили предостережение о недопустимости нарушений. Продукцию оперативно сняли с реализации.

Ранее ым сообщали, что фарш и сыр с датой из будущего нашли в Красноярском крае.