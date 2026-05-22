Жители Красноярского края могут стать участниками Международного фестиваля молодежи

Молодежь Красноярского края может принять участие в Международном фестивале, который будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На него соберутся 10 тысяч человек: пять тысяч россиян и пять тысяч иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Заявки принимают до 31 мая. Девизом МФМ-2026 стал слоган «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Цель события — создать пространство для открытого международного диалога и объединения народов. Кроме того, гостям планируют показать лучшие отечественные проекты, чтобы молодые пассионарии из разных стран увидели настоящую Россию. Традиционно в число участников войдут подростки от 14 до 17 лет. Подать заявку может каждый, кто имеет активную жизненную позицию, в делегацию региона войдут лучшие. Добавим, Международный фестиваль молодежи организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».