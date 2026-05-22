Делегация Ярославской области приняла участие в выставке «Металлообработка»

В ее составе были представители регионального научно-производственного центра БАС.

Источник: Национальные проекты России

Участниками 26-й международной специализированной выставки «Металлообработка-2026», которая проходила 12−15 мая в Москве, стали представители Ярославской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона.

В составе ярославской делегации на выставке работали генеральный директор АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Ярославской области» Иван Долгов и главный инженер компании «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин. Их работа была направлена на создание высокотехнологичной инфраструктуры научно-производственного центра. В ходе выставки состоялся ряд рабочих встреч и переговоров, направленных на создание и развитие инфраструктуры НПЦ БАС.

«Выставка стала для нас эффективной площадкой для переговоров с поставщиками оборудования и поиска решений для создания инфраструктуры научно-производственного центра», — отметил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.