В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на АЗС

В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе 2025 года. В середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.