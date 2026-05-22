В Пермском крае упразднят и объединят несколько сельских населенных пунктов

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании поддержали инициативу глав муниципальных округов по упразднению и объединению несколько населенных пунктов. Изменения затронут два территориальных образования Пермского края.
В Губахинском округе упразднят поселок Заготовка. В населенном пункте отсутствуют жилые дома и инфраструктурные сети. В нем никто не проживает. Заготовка останется в реестре населенных пунктов региона. Вокруг поселка выделены особо защитные участки лесов, что препятствует дальнейшей разработке одного из крупнейших на территории края месторождения известняка.
В Пермском муниципальном округе объединят деревни Заозерье и Луговая бывшего Усть-Качкинского сельского поселения в один населенный пункт «Деревня Луговая». В бывшем Юго-Камском сельском поселении объединят село Рождественское и деревню Луговая в «Село Рождественское».
Преобразования сельских поселений проведут в связи с выявлением одноименные населенные пункты. Ранее правительство РФ переименовало четыре деревни на территории округа.
Такеж в Березовском муниципальном округе переименуют одну из деревень с одинаковым названием «Мачино». В Кляповском сельском поселении выбрали название «Мячино 2-е». В Березовском сельском поселении у деревни сохранят прежнее название.