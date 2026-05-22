В Пермском крае упразднят и объединят несколько сельских населенных пунктов

В Губахинском округе упразднят поселок Заготовка. В населенном пункте отсутствуют жилые дома и инфраструктурные сети. В нем никто не проживает. Заготовка останется в реестре населенных пунктов региона. Вокруг поселка выделены особо защитные участки лесов, что препятствует дальнейшей разработке одного из крупнейших на территории края месторождения известняка.