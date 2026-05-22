Дожди и похолодание до +16 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая

Похолодание придет в Нижний Новгород в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
Субботнее утро в столице ПФО будет солнечным. Синоптики обещают до +24 градусов. К полудню небо может затянуть тучами — ожидаются дожди. Несмотря на осадки, столбики уличных термометров достигнут отметки +26. К вечеру в областном центре похолодает до +20, а к ночи — до +16.
24 мая максимальная температура воздуха в Нижнем Новгороде составит +22 градуса. В темное время суток она может опуститься до +15. Дождей не предвидится.
Ранее мы писали, что синоптики обещают нижегородцам дожди и до +24 градусов в июне.