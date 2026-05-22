Задолжавший 600 тысяч по алиментам волгоградец спрятался от приставов в шкафу

Сотрудники УФССП нашли игравшего с ними в прятки должника.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде сотрудники УФССП нашли злостного должника по алиментам, решившего сыграть с приставами в прятки. Волгоградец настолько не хотел выплатить своей дочери долг в 600 тысяч, что приставам пришлось буквально доставать его из шкафа. Участвовала в этом представлении и мать должника, уверявшая, что ее сына нет дома. Теперь ему грозит лишение свободы.

Как рассказали в УФССП по Волгоградской области, мужчина был объявлен в розыск из-за большого долга. Скрывался он у родственников, но приставам удалось это вычислить. Каждый раз, когда они приходили в квартиру матери, дверь им не открывали. Сотрудники УФССП в суде получили разрешение на вскрытие квартиры и обыск.

— При осмотре квартиры должника обнаружили в шкафу. Мужчину доставили в отделение судебных приставов, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, — сообщили в ведомстве.