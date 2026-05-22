Задолжавший 600 тысяч по алиментам волгоградец спрятался от приставов в шкафу

В Волгограде сотрудники УФССП нашли злостного должника по алиментам, решившего сыграть с приставами в прятки. Волгоградец настолько не хотел выплатить своей дочери долг в 600 тысяч, что приставам пришлось буквально доставать его из шкафа. Участвовала в этом представлении и мать должника, уверявшая, что ее сына нет дома. Теперь ему грозит лишение свободы.