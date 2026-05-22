ФСБ России предотвратила 78 терактов с начала года

С начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно оценке Национального антитеррористического комитета, украинские спецслужбы продолжают активно искать через интернет, социальные сети, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей диверсий и терактов на территории России.
В ФСБ России заявили, что все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с законом.
Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске агента украинских спецслужб, готовившего взрыв на объекте энергетической инфраструктуры Краснодарского края. У него изъяли фугас весом 2,5 кг и переписку с куратором.